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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Çocuklar için de şimdi Gaziantep zamanı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:40
Çocuklar için de şimdi Gaziantep zamanı
Çocuklar için de şimdi Gaziantep zamanı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarih ve Kültür Bilinci gezilerine Oğuzeli ve Araban ilçeleri ile köylerden öğrenciler katıldı.
Oğuzeli ve Araban merkezden, Yazılı Köyü, Dokuzyol Köyü, Doğanpınar, Yeşildere, Çaybaşı, Körkün, Sarıtepe, Elif, Hisar, Gökçepayam, Fakıl köylerinden, merkez ilçelere bağlı Yayıktaş, Sırasöğüt, Karaburç köylerinden Büyükşehir Belediyesi için tahsis edilen araçlarla alınarak, Gaziantep merkeze getirilen ve şehir içinde, kale, Bey Mahallesi, bütün müzeler, kültür yolu, gezegen evini tanıma fırsatı bulan 10-14 yaş aralığındaki 1418 çocuğun neredeyse hepsinin ilk Gaziantep gezisi oldu.
Şimdi Gaziantep Zamanı kampanyasının başladığı bu günlerde tarih ve kültür bilinci gezileriyle çocuklar içinde ilk Gaziantep deneyimi oldu.Geziye katılan herkese kumanya ve çocuklar için Gaziantep Şehir Rehberi kitabı armağan edildi.
Mayıs ayı içerisinde ise Nizip ve Yavuzeli ilçesindeki köy çocuklarının da Tarih ve Kültür Bilinci projesine dahil edilmesi planlandığı öğrenildi.
(SD-

24.04.2017 12:49:00 TSI
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