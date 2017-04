YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Biyonik kulaklı hastalar şenlikte buluştu

- Sesleri şifrelenmiş elektriksel uyarılara dönüştürüp, beyne aktararak işitmeyi sağlayan koklear implant sayesinde hayata bağlanan minik hastalar, palyaço ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi



ADANA (İHA) - İşitme duyusunu biyonik kulak (koklear implant) teknolojisiyle yeniden kazanan hastalar, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Başkent Koklear İmplant Şenliği'nde buluştu. Sesleri şifrelenmiş elektriksel uyarılara dönüştürüp, beyne aktararak işitmeyi sağlayan elektronik aygıt koklear implant sayesinde hayata bağlanan minik hastalar, palyaço ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Merkezlerinde bugüne kadar 280 civarında koklear implant operasyonunun gerçekleştirildiği Başkent Üniversitesi, Adana ve yakın illerdeki biyonik kulak kullanıcılarını, Prof. Dr. İsmail Yılmaz ve Doç. Dr. Haluk Yavuz tarafından hastaneye bağlı Kışla Sağlık Yerleşkesinde organize edilen şenmikte bir araya getirdi. Etkinliğe; hekimler, ilgili sağlık personeli, biyonik kulakla yeniden hayata bağlanan çocuklar ve yetişkin bireyler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenliğin sunuculuğunu, yaklaşık 3 yıl önce koklear implant takılan Selver Kader Ağar yaptı. Ağar, koklear implant takıldıktan sonra bambaşka bir hayatının olduğunu söyledi.



Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu da Türkiye için çok anlamlı bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koklear implant operasyonu ile ikinci hayatlarına başlayan miniklerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Koklear implantın ekip işi olduğunu belirten Özlüoğlu, "Dr. Turgut Noyan olmasaydı, kendilerini görevlerine adamış arkadaşlarımız bu kadar istekli olmasalardı Adana'da bu işlerin başlaması, buralara gelmesi bu kadar kolay olmazdı. Bu iş büyük bir ekip işi. Herkesin inanarak çalışması halinde mümkün. Bu çocuklarımızın bugün işitiyor olmalarını, konuşuyor olmalarını, keyifle oynuyor olmalarını, birbirleriyle sadece kaş göz işaretiyle değil, konuşarak iletişim kuruyor olmalarını, o gün fedakarca çalışan ve bizlere destek olan arkadaşlarımıza borçluyuz" dedi.



Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Birol Özer ise herkesin 5 temel duyu organını ilkokul sıralarında öğrendiğini belirterek, "Bu 5 temel duyudan işitme, en önemli duyularımızdan biri. Tabi her duyunun kendine has özellikleri var ama hepsi birbirinden farklı. Kişisel olarak baktığımda görmeden sonra en önemli duyu işitme duyusu. Gerçekten insanların etkileşimi adına, konuşmayı bilebilmesi adına son derece değerli. Ayrıca müzik ruhun gıdası, müziği duyabilmek de işitmeyle mümkün" diye konuştu.

İnsan hayatının uzun soluklu bir yolculuk olduğunu dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Bu yolculuk sırasında ara sıra trafik kazaları oluyor. Ama biz aracımızı tamir ettirip nasıl yolumuza devam edebiliyorsak hastalıklar da buna benzer. Bazıları yolculuğun başında karşınıza çıkıyor, yenidoğan dönemindeki rahatsızlıklar gibi. Kimisi de çok ilerleyen dönemlerde. Bizler de doktorlar olarak bu ortaya çıkan rahatsızlıklar konusunda yardımcı olmak için buradayız."



Merkezlerinde şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Birol Özer, "Bunun anlamı şu; ülkede 80 milyon birey yaşıyor. Biz her 62 kişiden birini bu merkezde tedavi ettik. Kalp nakli dahil pek çok tedaviyi kliniğimizde gerçekleştirebiliyoruz. Ben Kulak Burun Boğaz ekibine, bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç hastaların da koklear implant deneyimlerini anlattığı konuşmaların ardından eğlence başladı. Şiirler okuyup, şarkılar söyleyen minikler, palyaço eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Anne babalarıyla birlikte etkinliğe renk katan çocuklar, salonu dolduran davetlilerin büyük alkışını aldı.

