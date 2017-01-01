24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakıma muhtaç baba ve oğluna yardım eli uzandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:43
Bakıma muhtaç baba ve oğluna yardım eli uzandı
Bakıma muhtaç baba ve oğluna yardım eli uzandı

(Fotoğraflı)

Burak Tekin
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de zor şartlarda yaşayan ve sağlık sorunları olan yaşlı baba ve oğlunun yardımına Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri koştu.
Yapılan ihbarı değerlendiren Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, 79 yaşındaki Sadettin Cerav ile 43 yaşındaki Mehmet Cerav'ın Gültepe Mahallesi Akarlar Sokak'da bulunan ikametine giderek incelemeler yaptı. Sadettin Cerav'ın sağlık problemleri ve ailenin yaşam koşullarına bakılarak, yaşlı hastanın hayati tehlikesi ortaya çıkabileceği ve bir huzurevine yerleştirilmesi kanaatine varıldı. Oğlu Mehmet Cerav için ise, Sağlık İl Müdürlüğü ile irtibata geçen yetkililer tedavisinin yapılması için çalışmaları başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrasında yaşlı adamın taşınması için ikametine giden görevliler, Sadettin Cerav'ın işlemlerini gerçekleştirerek Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürdü. Huzurevine götürülürken duygulanan Cerav'ın tedavisine başlandığı öğrenildi.
(BRK-MET-Y)

24.04.2017 12:52:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ASGD Genel Kurulu yapıldı
YEREL

ASGD GENEL KURULU YAPILDI
Eskişehir'de konut satışları arttı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE KONUT SATIŞLARI ARTTI
DAK Kadınlar Kulübünden öğrencilere kitap
YEREL

DAK KADINLAR KULÜBÜNDEN ÖĞRENCİLERE KİTAP
Anadolu Üniversitesi 14. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu'nda buluştu
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 14. ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU'NDA BULUŞTU
Odunpazarı'nda 23 Nisan coşkusu
YEREL

ODUNPAZARI'NDA 23 NİSAN COŞKUSU
Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika programlarında ara sınav yapıldı
YEREL

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ KUZEY AMERİKA PROGRAMLARINDA ARA SINAV YAPILDI
Başkan Ataç üniversitelilerle derse katıldı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ ÜNİVERSİTELİLERLE DERSE KATILDI
Çevreye duyarlı vatandaşa engelli aracı
YEREL

ÇEVREYE DUYARLI VATANDAŞA ENGELLİ ARACI
8'inci Ulusal Sanat Çalıştayı başlıyor
YEREL

8'İNCİ ULUSAL SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR
Kurt'un makamı çocuklara emanet
YEREL

KURT'UN MAKAMI ÇOCUKLARA EMANET
Eskişehirli şair ve ozanlar 23 Nisan'ı şiir ve türkülerle kutladı
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİR VE OZANLAR 23 NİSAN'I ŞİİR VE TÜRKÜLERLE KUTLADI
Karlar altında 23 Nisan kutlaması
YEREL

KARLAR ALTINDA 23 NİSAN KUTLAMASI
Foto kabinler fotoğrafçıların korkulu rüyası oldu
YEREL

FOTO KABİNLER FOTOĞRAFÇILARIN KORKULU RÜYASI OLDU
Kırka'daki öğrenciler 2 bin karaçam fidanını toprakla buluşturdu
YEREL

KIRKA'DAKİ ÖĞRENCİLER 2 BİN KARAÇAM FİDANINI TOPRAKLA BULUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!