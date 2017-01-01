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Salihlili gaziler Kıbrıs'a uğurlandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesine üye 10 Kıbrıs gazisini ve 4 belediye meclis üyesi düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uğurlandı.

Salihli Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'ında aralarında bulunduğu 10 gazi ve 4 meclis üyesini Kıbrıs'a gönderdi. Gaziler, gazi olarak döndükleri Kıbrıs'a Salihli Belediyesi önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda "Bundan 43 yıl önce yavru vatanda eziyet gören, katledilen soydaşlarımız için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatına katılıp bir daha barış götürdükleri toprakları görme imkanı bulamamış 10 gazimizi ve dört belediye meclis üyemizi bu topraklara göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Orada soydaşlarımıza selamlarımızı, şehitlerimize dualarımızı iletin. 1974'ten bu güne ilçemizde ilk defa gerçekleştirilen bu organizasyon gazilerimize duyduğumuz vefanın göstergesidir. Onlar için ne yapsak az. Tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Kayda tarafından Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'a KKTC'deki şehitliklerimize bırakılmak bir Türk bayrağı ve bir avuç vatan toprağı teslim edildi.

Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın da Başkan Kayda'ya tüm gaziler adına teşekkürlerini ileterek emanetlerin yerine ulaşacağını söyledi. Öte yandan Salihli Gaziler ve meclis üyelerinin 4 gün Kıbrıs'ta kalacağı öğrenildi.

(BA-AY-Y)



24.04.2017 12:52:30 TSI

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