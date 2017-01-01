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Sarıgöl'de taşkınlar son buluyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:45
Sarıgöl'de taşkınlar son buluyor
Sarıgöl'de taşkınlar son buluyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Sarıgöl'ün Siteler Mahallesinde bulunan deredeki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ'nin altyapı hizmeti ulaştırdığı 17 ilçeye düzenlediği inceleme ziyaretleriyle, ilçelerde yürütülen çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. Genel Müdür Coşkun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret ederek MASKİ'nin ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Selçuk ile birlikte Siteler Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan deredeki ıslah çalışmalarını inceledi. Coşkun'a, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Necati Abalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan ve MASKİ İlçe Sorumlusu Veli Toktaş eşlik etti.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un ziyaretinden ve MASKİ'nin ilçede sürdürdüğü çalışmalardan dolayı çok memnun olduğunu belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz, ilçemizde çok önemli projelere imza attı ve atmaya da devam ediyor. İlçemize bu hizmetlerin gelmesinde en önemli pay sahibi olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ederim" dedi.

"Bölgede yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes alacak"
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun,17 ilçede hassasiyetle yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, "İlgili daire başkanlarımız ile birlikte yaptığımız incelemelerde çalışmaları aşama aşama takip ediyoruz. Sarıgöl ilçemizde dere ıslah çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından derede 300 metre betonarme U kesit ve 21 metrelik menfez imalatı gerçekleştiriyor. İmalatların tamamlanmasının ardından, yine 300 metre uzunluğunda profil korkuluk uygulaması da yapılarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. Islah çalışmalarıyla birlikte 12 metre genişliğe sahip olan dere yatağına dolgu yapılarak genişliği 4 metreye düşürülecek ve geriye kalan 8 metre genişliğe sahip alana da vatandaşlarımızın kullanabileceği yürüyüş yolları yapılacak" dedi.
(SC-Y)

24.04.2017 12:53:32 TSI
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