YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 23 Nisan'ı geçikmeli kutladılar

23 Nisan'ı geçikmeli kutladılar



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün gerçekleştirildi.

Şaphane İlkokulu öğretmenlerinden Kerime Yıldız günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından halk oyunları, şiirler ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, "Çocuklarımız geleceğimizdir.Onları eğitmek ve topluma yararlı birer birey olmalarını sağlamak için çok çalışmamız gerekiyor.Sağımız solumuz düşmanlarla çevrili, onlara fırsat vermemek için iyi bir nesil yetiştirmek asli vazifemizdir" dedi.

Bu arada, ilçedeki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve satranç müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

(YD-EFE)



24.04.2017 12:54:43 TSI

NNNN

