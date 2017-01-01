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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Engelli minik Oğuzhan'a bayram hediyesi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:52
Engelli minik Oğuzhan'a bayram hediyesi
Engelli minik Oğuzhan'a bayram hediyesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta yaşayan hem zihinsel hem de bedensel engelli 7 yaşındaki Oğuzhan Kocaman'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta Oğuzhan Kocaman isimli engelli vatandaşın yardımına koştu. Zihinsel ve bedensel engelli Oğuzhan'a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yüzünün gülmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalye için Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden Oğuzhan'ın ailesi, çocuklarının özel öğretmen tarafından eğitim ve öğrenim gördüğünü belirterek, Oğuzhan'ın sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılabilecek olmasını sağlayacak araç için çok mutlu olduklarını ifade etti.
Oğuzhan'a hediyesini teslim eden Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, çocuklarımızın mutlu olması amacıyla yaptığı birçok çalışma Kırkağaçlı miniklerin yüzünü güldürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla dokunduğumuz her vatandaşın duasını almak bizleri gururlandırıyor. Minik yavrumuz Oğuzhan'da hem zihinsel hem de bedensel engelli olması sebebiyle akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı vardı. Durumu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile paylaştık ve hemen temin ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Oğuzhan'ın yüzünü güldürdük. Bundan büyük mutluluk da yok" diye konuştu.
(SC-Y)

24.04.2017 12:59:38 TSI
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