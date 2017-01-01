YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mümessil Derneğinden Neccar'a plaket

Mümessil Derneğinden Neccar'a plaket



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Tıbbi Mümessiler Derneği (MUDAD) Gaziantep Şube Başkanı Yahya Emrah Diri, 14 Nisan Mümessiler günü münasebeti ile düzenlenen geceye verdiği katkı nedeni ile NCR İnternational Hospital'e ziyarette bulunarak teşekkürlerini iletti.

Yönetim Kurulu üyesi Diş Hekimi Mehmet Neccar ile görüşen Dişli, olağan genel kurulun da yapıldığı toplantıda NCR İnternational Hospital'i aralarında gördükleri için mutlu olduklarını belirterek günün anısına bir plaket takdimi gerçekleştirdi.

Diş Hekimi Mehmet Neccar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(SD-Y)



24.04.2017 12:59:43 TSI

NNNN

