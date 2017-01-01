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Alifakı Mahallesinde asfalt hazırlığı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesinde 1 buçuk kilometrelik yolda asfalt öncesi temel çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde asfalt öncesi temel çalışması yapıldı. Devam eden çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi. Yapılan çalışma hakkında bilgiler de aktaran Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi gelen Alifakı türbesinin bulunduğu Alifakı Mahallesine giden yolda asfalt öncesi temel çalışması yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla, binlerce insanın geldiği mahallemizin yolu güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler" dedi.

(AY-Y)



24.04.2017 13:00:46 TSI

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