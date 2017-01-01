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İslami İlimler Fakültesi'nin Temeli Atıldı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsünde kurulacak olan İslami İlimler Fakültesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Üniversite Camii yanında gerçekleştirilen törene Vali Necati Şentürk, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire müdürleri, hayırsever iş adamı Muzaffer Marşap ve üniversite personeli katıldı.

Temel Atma Töreninde konuşan Vali Necati Şentürk, Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'e İslami İlimler Fakültesinin kurulması için sarf ettikleri yoğun çabanın sonucunu en güzel şekilde aldıklarını ve bugün de temelini attıklarını söyledi.

Kırşehir'e geldiği günden itibaren üniversite ile ilgili iki konu üzerinde ısrarla durduğunu belirten Vali Necati Şentürk, "Birincisi, Tıp fakültesinin gerekliliğiydi. İkincisi de Ahi Evran-ı Veli'nin yaşadığı topraklara yakışır olan İlahiyat Fakültesiydi. Bu konularda çok gayret ettik.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi yoğun çalışmalarımız sonucu Bakanlar Kurulu kararıyla ilimizde yapılması planlanan İslami İlimler Fakültesi'nin Ahi Evran Üniversitesi Camiinin hemen yanında inşaatına başlandı.

İlimize böylesine güzel bir fakültenin kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İslami İlimler Fakültesinin ilimize kazandırılmasında emeği olan Hayırsever Muzaffer Marşap'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Son derece modern olan üniversitemize yakışır bir fakülte yapılacak. Üniversite camiiyi de en yakın zamanda ibadete açacağız. Üniversite Camii Selçuklu mimarisine göre planlandı. Fakülte de camiinin projesini yapan kişiye yaptırıldı.

Dolayısıyla, ikisi de birbirini tamamlayacak güzellikte olacak. İslami İlimler Fakültesinin inşaatının tamamlanıp eğitime başlamasıyla beraber Kırşehir'in manevi iklimine katkı yapacak olan eğitim merkezi bölgemize hayırlı olsun."dedi.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da yaptığı konuşmada, gelecek sene İslami İlimler Fakültesinin eğitim kadrosunu güçlendirerek, öğrencileri ile birlikte eğitim-öğretime hazırlamayı amaçladıklarını ifade ederek "İslami İlimler Fakültesi, Bakanlar Kurulu Kararıyla 8 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak üniversitemizin bir birimi haline getirdiğimiz önemli fakültelerimizden birisi.

Daha sonra ilk yaptığımız iş, YÖK'ten bu fakülteye ait bölümler açmak oldu. Geçtiğimiz yıl fakülte bünyesinde Temel İslami Bilimler, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere senatomuzdan bu üç bölümü YÖK tarafından onaylattık.

Daha sonra bu fakülteyi öğrencilerimizle birlikte aktif hale getirdik. Bu fakültemizde 2 yardımcı doçent, 6 da araştırma görevlisi bulunmakta. Toplam 5 kattan oluşacak binamızda 47 adet öğretim elemanı odası, 22 adet sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 153 kişilik toplantı odası, bir adet kütüphane ve kafeterya bulunacak.

Üniversitemize İslami Bilimler Fakültesi'nin kurulmasında desteklerini esirgemeyen başta devlet büyüklerimize, sürecin başlamasını sağlayan Vali Necati Şentürk'e ve süreci yakından takip ederek destek veren Milletvekillerine"diye konuştu.

(EÖ-AÖ-Y)



24.04.2017 13:02:15 TSI

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