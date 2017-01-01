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Kepezli miniklerin sinema keyfi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Kepez 1. Çocuk Filmleri Festivali'nin konukları olan ilkokul öğrencileri, 6 farklı animasyon filmlerini izliyor.

Kepez Belediyesi'nin başlattığı Kepez 1. Çocuk Filmleri Festivali'nin konukları olan ilkokul öğrencileri, 6 farklı animasyon filmleri izliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 18 Nisan'da başlayan festival kapsamında, ilkokul öğrencileri okullarından otobüslerle alınarak Varsak Sinema Salonu'na götürülüyor.



İlk film Oyuncak Hikayesi

Bu kapsamda 100 kişilik salona götürülen Kültür İlkokulu öğrencileri, keyifle film izledi. Çoğunluğu ilk kez sinema izleyen öğrenciler, birlikte aktivite yapma deneyimi de yaşamış oldu. Hayli eğlenceli saatler geçiren çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.



Mayıs sonuna kadar sürecek

Festivalde film gösterimleri belediyenin Varsak Sinema Salonu'nda 31 Mayıs'a kadar sürecek. Yarın (25 Nisan) 300 kişilik Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde, 28 Nisan, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 30 ve 31 Mayıs'ta Varsak Sinema Salonu'nda yapılacak. Çocuklar ve aileleri, 10.00 ve 12.00 saatleri arasındaki film gösterimlerini ücretsiz izleyebilecek.



Çocukların mutluluğu için

Kepezli çocukların mutluluğu için yapabileceklerinin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, belediye olarak çocukları önemseyerek fikirlerine değer verdiklerini söyledi. Çocukların sosyalleşirken değerli olduklarını hissetmeleri için çabaladıklarını belirten Tütüncü, eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok özel çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

İlk kez başlattıkları film festivaliyle Kepezli çocuklara yönelik çok özel çalışmalara yenisini eklediklerini belirten Tütüncü, "İlk çocuk meclisini kurduk. Okullarda bilişim sınıfları açtık. Mahallelerde çocuklarımızı bilgi evleri, etüt merkezi ile buluşturduk. Kepez'in Çocukları Meclisi'nin Konukları projesi ile binlerce çocuğumuzu meclis salonumuzda misafir ettik. Belediye tiyatromuz, her sezon çocuklarımız için oyun sahneledi. Daha birçok çalışmalarımızla Kepez'i, mutlu çocukların şehri haline getirdik" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 13:02:24 TSI

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