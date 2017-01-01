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Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına davet

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:56
Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına davet
Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına davet

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) ev sahipliğinde İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) uzmanları tarafından, Avrupa Birliği (AB) fon ve programlarından iş dünyasının nasıl faydalanabileceği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Denizli Ticaret Odası, yarın iş dünyası için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Yarın saat 14.00'dan 16:30 arasında İKV uzmanları, "Türkiye-AB ilişkileri ve gümrük birliğinin güncellemesi süreci ile gümrük birliğinin güncellemesi ve iş dünyasına etkileri ve AB fon ve programlarından iş dünyası nasıl faydalanabilir" konulu bir bilgilendirme toplantısı yapılacak.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, toplantının Denizli iş dünyası için önemine değinerek, işletme sahibi ve işletmelerde yönetici pozisyonunda çalışanları bu toplantıya katılmaya davet etti.
İş dünyası için toplantılara devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Dünya çapında ticaret yapan firmalarımız, değişen ve gelişen süreçlerden sürekli haberdar olmak durumundadır. Bizler, üyelerimizin yenilikleri takip edebilmeleri için katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz ve bu desteklerimiz sürecek. Düzenleyeceğimiz toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri ve Gümrük Birliğinin güncelleme sürecinin yanı sıra iş dünyamızın AB Fon ve programlarından nasıl faydalanabileceği açıklanacak. Kendilerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu toplantıya iş dünyamızı bekliyoruz" dedi.
(MT-Y)

24.04.2017 13:04:24 TSI
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