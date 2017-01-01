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İnönü Üniversitesispor'da BAL'da kalmanın sevinci sürüyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:57
İnönü Üniversitesispor'da BAL'da kalmanın sevinci sürüyor
İnönü Üniversitesispor'da BAL'da kalmanın sevinci sürüyor
- Antrenör Murat Kurt: "Sezon başında bizim için ligi '0' puanla bitirirler dediler"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-aut maçında karşılaştığı Arguvan Belediyespor'u 3-0 yenerek önümüzdeki sezon da BAL'da Malatya'yı temsil etme hakkı kazanan İnönü Üniversitesispor'da galibiyetin sevinci sürüyor.
Takımın antrenörü Murat Kurt, maçla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Arguvan karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu sene çok zorluk yaşadık. İnşallah seneye de BAL'da Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
"Güzel bir sezonu alnımızın akıyla bitirdik"
Arguvan Belediyespor ile centilmence bir müsabaka oynadıklarını belirten Kurt, "Öncellikle centilmence bir maç çıkaran iki takımı da kutluyorum. Arguvan takımı da iyi mücadele etti bence. Biliyorsunuz dar bir kadromuz olmasına rağmen Bölgesel Amatör Ligi 6. sırada bitirdik. Siz spor medyası da bunu biliyor. Spor basınındaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir sezonu alnımızın akıyla bitirdik. İnşallah seneye BAL'da Malatya'yı daha iyi imkanlarla, daha iyi şekilde temsil edeceğiz. Arkadaşlarımızla bu sene çok zorluk yaşadık. Futbolcu arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon geçirdiğimize, üniversitemizi ve Malatya'mızı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başında bizim için ligi '0' puanla bitirirler, lige katılamaz dediler. Lige katılıp ve renk kattığımızı oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlarla gösterdik" ifadelerini kullandı.
"Hedeflediğimiz noktada bitirdik"
İnönü Üniversitesi'nin başarılı oyuncusu Yunus Emre Kutlu ise yaptığı açıklamada, "İyi bir sezon geçirdik. Hedeflediğimiz noktada bitirdik. Bugünde galip gelip, ligde kaldık. Çok mutluyuz. Bugün Arguvan ile dostluk çerçevesinde bir müsabaka oynadık. Onlarında ayaklarına sağlık" dedi.
(MT-

24.04.2017 13:05:52 TSI
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