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Kemer Devlet Hastanesi'ne kardiyoloji uzmanı



(Fotoğraflı)



Hanım Türk

ANTALYA (İHA) - Kemer Devlet Hastanesi'ne atanan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Yeşim Hoşcan Uçarcı, hasta kabulüne başladı.

Kemer Devlet Hastanesi'ne atanan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Yeşim Hoşcan Uçarcı, göreve başladı. Hastane Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, Kemer Devlet Hastanesi'nin kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunumu noktasında her zaman kendisini yenileme ve geliştirme gayreti içinde olduğunu söyledi.

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Yeşim Hoşcan Uçarcı ise "Kemer Devlet Hastanesi'nin fiziki şartları ve çalışma ortamı biz sağlık çalışanlarının memnuniyeti açısından çok güzel. Yeni görev yerimde hastaların sağlığı için elimden geldiğince en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışacağım" dedi.

(HT-SÇ-Y)



24.04.2017 13:08:23 TSI

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