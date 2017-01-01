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Otobüs terminalinde denetim



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde vatandaşların ve işletmelerin huzur ve güvenliği için Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde vatandaşların ve işletmelerin huzur ve güvenliği için denetim yapıldı. Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen denetime, Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Tarım İlçe Müdürlüğü ve Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı. Ekipler araç kontrolleri, GBT, işletme ruhsatları ve çalışma şartları, yangın tedbirleri, sağlıklı gıda satışı, vergi usul ve yönetmelikleri gibi birçok konuda denetim yaptı. Denetimlerde ilgili daireler yaptığı incelemelerde eksiklilerini tespit ettiği işletmelere yönelik yasal işlem gerçekleştirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 13:16:13 TSI

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