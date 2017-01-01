24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

112 personeline mesai arkadaşlarından son görev

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:08
112 personeline mesai arkadaşlarından son görev
112 personeline mesai arkadaşlarından son görev

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 112 çalışanı Rıza Duvan(46) için İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bafra 1. ve 2. Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda tören düzenlendi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 112 Acil personeli Rıza Duvan'ın cenazesi Çilhane Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Mesai arkadaşı Mustafa Türe yaptığı konuşmada, "Yaşamla ölüm arasında çok şeyine şahit olduk. Çoğuna da elimizden geldiği kadarıyla müdahale ettik. Ama dün itibarıyla en büyük vakalardan birini onunla birlikte geçirdik. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde ondan çok şeyler öğrendik. Bize çok şeyler kazandırdı, onu örnek aldık. Yeni gelen arkadaşlara hep onu örnek gösterdik. Bize katkıları çok oldu. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın ise, "Çok sevdiğimiz Rıza ağabeyimizi kaybettik. Kendisini hiç bir zaman böyle görmeyi düşünmemiştik. Geçen sene bilindiği üzere kalp rahatsızlığı sonucu anjiyo bay bay-bas yapılmıştı. Evinde vefat etti. Ekip gerekli müdahaleyi yaptı, kendisi 'ben rahatım' deyince ayrıldılar. Daha sonra ekip tekrar gitmek zorunda kaldı. Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi, mekanı cennet olsun. Biz kendisini seviyoruz, haklarımızı helal ediyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Konuşmalarından ardından Rıza Duvan'ın cenazesi ikindi namazında defnedilmek üzere mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına koyularak Türbe Mahallesine götürüldü.
Düzenlenen törene ayrıca Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
(ŞU-SLH-Y)

24.04.2017 13:16:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Atakum HEM'den nefes kesen gösteri
YEREL

ATAKUM HEM'DEN NEFES KESEN GÖSTERİ
Bafra'da aşılı ceviz üretim hedefi aşıldı
YEREL

BAFRA'DA AŞILI CEVİZ ÜRETİM HEDEFİ AŞILDI
Atakum'da '23 Nisan' coşkusu
YEREL

ATAKUM'DA '23 NİSAN' COŞKUSU
İlkadımlı çocuklardan büyük performans
YEREL

İLKADIMLI ÇOCUKLARDAN BÜYÜK PERFORMANS
Başkan Yılmaz: &quot;Çocuklar bizim geleceğimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR"
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVM ziyaretçilerinden şehit ailelerine anlamlı destek
YEREL

AVM ZİYARETÇİLERİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI DESTEK
Şehit jandarma komando onbaşı mezarı başında dualarla anıldı
YEREL

ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ONBAŞI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Alaçam'da 23 nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

ALAÇAM'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Başkan Yılmaz'ın 23 Nisan konukları
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'IN 23 NİSAN KONUKLARI
Bafra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL

BAFRA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!