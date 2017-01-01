İzmit Belediyesi 4 bin paket simit dağıttı
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, kandillerde simit dağıtma geleneğini Miraç Kandili'nde de sürdürdü.
İzmit Belediyesi'nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kandil nedeniyle Belsa, Fevziye Camii, Zincirli Kuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii önünde 4 bin paket kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı. Belsa önündeki kandil simidi dağıtımına İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin ile ünlü yazar Mine Sota da katıldı.
(RFK-Y)
24.04.2017 13:18:47 TSI
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