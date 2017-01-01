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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:10
Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti
Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Marmaris yönünden Datça istikametine seyir eden Muzaffer Oğurlu (20) idaresindeki 48 R 7308 plakalı motosikletli genç, Datça'nın Kösekesik mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu önüne geldiğinde akaryakıt istasyonundan yakıt alarak yola çıkan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Oğurlu, başında kask olmasına rağmen hayatını kaybetti.
Çevrede görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Muzaffer Oğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, motosiklet tutkunu gencin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MB-Y)

24.04.2017 13:18:55 TSI
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