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Çan Belediyesi'nden miraç kandilinde gödek ikramı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:22
Çan Belediyesi'nden miraç kandilinde gödek ikramı
Çan Belediyesi'nden miraç kandilinde gödek ikramı

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi miraç kandilinde halka gödek dağıttı.
Çan Belediyesi tarafından bu miraç kandilinde de halka gödek ikram edildi. Çan halkına toplam 43 bin adet gödek ve 2 bin 400 adet kandil simidi dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretini rahatlıkla yapabilmeleri için ilçe merkezinden ücretsiz otobüsler kaldırıldı.
Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen Peygamber Efendimize (S.A.V.) semaya yaptırılan hikmet yüklü, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden olan miraç, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bizler de bu manevi iklimi fırsat bilerek, aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin en üst seviyede yaşanmasına gayret göstermeliyiz" dedi.
(UYC-MŞ)

24.04.2017 13:30:52 TSI
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