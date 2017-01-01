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Ereğli Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan şenliği



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Ereğli İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenlendi.

Ereğli Belediyesi tarafından Ereğli Kültür Merkezi'nde çocuklara özel 23 Nisan programı düzenlendi. Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 2 saat süren eğlence dolu program çocuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Kültür Merkezi Konferans Salonu hınca hınç doluyken giriş bölümünde de sinevizyon yayını yapıldı. İçerisinde ateş ve ilizyon gösterisi, Hacivat Karagöz oyunu, palyaço ve eğlenceli birçok oyunun yer aldığı program çocuklarının oldukça ilgisini çekti.

Cumhuriyetin özünü ve esasını milli iradenin teşkil ettiğini vurgulayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "TBMM'nin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin kahramanları ve vatan müdafaasının neferleri olacak çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, milli iradeye verilen vazgeçilmez önemin ve neslimize duyulan sevgi ve güvenin somut bir nişanesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak, bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bugün sizin bayramınız eğlenmek, mutlu olmak en çok sizin hakkınız. Ereğli Belediyesi olarak biz de bu anlamlı bayramınızı en iyi şekilde kutlamak istedik ve bu programı sizler için düzenledik. Umarım eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirirsiniz. Gelecekte her biriniz bu ülke için önemli bireyler olacak ve önemli noktalarda olacaksınız. Eminim geçmişinizden aldığınız bayrağı geleceğe en iyi şekilde taşıyacaksınız. Ben bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Öte yandan, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Kutören Mahallesinde yapılan 23 Nisan kutlamalarına katıldı.

(AH-Y)



24.04.2017 13:35:18 TSI

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