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Başkan Palancıoğlu'ndan öğrencilere yerel yönetim dersi verdi



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KAYSERİ (İHA) - İlköğretim öğrencilerine yerel yönetim dersi veren Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyecilik konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Fatma-Mustafa Hasçalık İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri ile Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde buluşan Başkan Palancıoğlu, miniklerle keyifli ve öğretici dakikalar geçirdi. Öğrencilerden gelen soruları tek tek yanıtlayan Başkan Palancıoğlu, belediye başkanının görevleri, belediye meclisi, belediyelerin çalışma sistemi, belediyedeki birim amirliklerinin görevleri hakkında bilgiler de verdi.

Öğrencilere eğitimleri yönünde çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Mustafa Palancıoğlu, kendisinin de aynı sıralardan geçtiğini hatırlatarak, "Geleceğin valileri, kaymakamları, belediye başkanları, mühendisleri sizler olacaksınız bunun için derslerinize çok çalışmalısınız. Başarılı olmak istiyorsanız, zamanınızı çok iyi yönetmeniz lazım. Planlamalarınızı çok iyi yapmanız lazım." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Palancıoğlu, kendini ifade etmekten çekinmeyen, konuşan ve sosyal gençler olmalarını istedi ve şöyle devam etti:

"Bulunduğunuz yerde gerekli ihtiyaçları karşılayan kamu kurumlarına yerel yönetimler deniyor. Dolayısıyla belediyeler yerel yönetim olarak adlandırılıyor. Talas'ta yollar kaldırımlar, çocuk parkları, okullar, camiler sağlık ocakları yapıyoruz. Belediyeler günlük hayattaki bir çok hizmeti veren kurumlardır. Yakında sizlerin çok seveceği bir projenin temelini atacağız. İçinde çocuk kütüphanesi olan 7-24 saat açık kütüphane yapacağız. Etkinlik ve konferans salonları olacak. Sizlerde kullanabileceksiniz."

Belediye çalışmalarını Başkan Palancıoğlu'ndan öğrenen minikler, Başkan Mustafa Palancıoğlu'na çiçek vererek teşekkürlerini sundular.

(SK)



24.04.2017 13:41:48 TSI

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