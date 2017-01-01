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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Vos26 23 Nisan kapsamında çocuklarla buluştu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:35
Vos26 23 Nisan kapsamında çocuklarla buluştu
Vos26 23 Nisan kapsamında çocuklarla buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Vos26 üyeleri, 23 Nisan'a özel "1000 çocuk 1000 gülücük" kapsamındaki hediye kampanyasının 1'inci etabında hastanelerde tedavi gören çocuklarla buluştu.
Vos26 Kulüp Başkanı Murat Özdemir, yaptığı açıklamada, her zaman çocukların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada sadece ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Servet Bilir Onkoloji bölümü ve Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören meleklerimizi ziyaret ederek, kendilerine özel olarak hazırlanan hediyelerini ulaştırdık. Çocukların böyle bir günü hastanede tedavi olarak geçirmeleri bizim için çok üzücü bir durum fakat biliyoruz ki tedavilerinin sonucunda eskisinden daha sağlıklı olarak hastanelerden ayrılacaklar. Bizler abileri ve ablaları olarak her zaman onların yanındayız" şeklinde konuştu.
Ayrıca 2'nci etap ise 1000 oyuncak dağıtımı ile 30 Nisan'da yapılacak.
(BRK-MET-Y)

24.04.2017 13:44:01 TSI
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