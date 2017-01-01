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Başkan Yılmaz görsel kirliliğe neşter vuruyor

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Olimpiyatlara kadar şehirdeki tüm görsel kirlilikler ortadan kalkacak"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehirlerin dili, insanların gözü vardır. Olimpiyatlara kadar şehirdeki tüm görsel kirlilikler ortadan kalkacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, şehirdeki çarpık ve kaçak yapılanmalar ile görüntü kirliliğine yol açan yapı sorununu, tekrar gündeme taşıdı.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle basın mensuplarını şehir turuna çıkartan Başkan Yılmaz, Ankara yolu ve Samsun-Çarşamba yol güzergahında bulunan görüntü kirliliğini gazetecilerle paylaştı.

Yılmaz, "18 Temmuz tarihinde şehrimizde İşitme Engelliler Olimpiyatı adı altında büyük bir spor organizasyonu gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanımız bu organizasyonu şehrimizde planladı. Bu olimpiyatlar öncesi muhakkak gerek şehrin havaalanı girişi gerek Ankara yolu çıkışı gerekse 19 Mayıs istikametinde, özellikle Çarşamba Dikbıyık geçişinde mutlaka ve mutlaka 2 aylık bir süre içerisinde tüm görsel kirlilikleri kaldıracağız. Bütün bu görsel kirlilikler sadece binalar değil. Buna tabelalar, gereksiz direkler, su depoları ve ahırlar da dahil. Bunlardan bazıları da sanayi tesisleri. Tüm bu saydıklarımın bu güzergahtan kaldırılarak görsel bir estetik değere kavuşturulması sağlanacak. Sizlerle birlikte buraları gezerek çelişkiyi beraber gördük. İnsan bir şeylere aşinalaşıyor. Sanki varlıkları doğalmış gibi görünen binalar, belki de 40-50 yıldır burada kullanılmaz vaziyette bekliyor" diye konuştu.

Estetik problemlerin birçok şehirde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "İnşallah biz bu problemleri aşan ilk belediye olacağız. Olimpiyatları bırakın Temmuz ayının ilk haftasına kadar bu çalışmaları bitirmiş olacağız. Metruk binalar yıkılacak, muhafaza edilecekler de muhakkak çirkin görülmeyecek hale getirilecek. Mesela bir örnek verirsek, Safranbolu evleri bildiğiniz gibi Osmanlı mimarisinin en tipik örneklerinden biridir. Safranbolu evlerine bir bakın, o evlerin hiç birisi birbiriyle yükseklik olarak yarışmaz. Hepsi aynı kat seviyesindedir. Hatta bu evler pencere doğramalarıyla bile bir örnektir. Ancak biz nasıl yaparız da en çirkini biz oluruz diye sanki yarışmışız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehrin kanayan yarası haline gelen yol kenarlarındaki gelişigüzel araç parkları ve evlerin balkonlarına çamaşır asarak çirkin görüntüye yol açan kişilere de cezai işlemler uygulanacağını, bu meselelerin de çözüme kavuşturulacağını sözlerine ekledi.

(ŞB-SLH-Y)



24.04.2017 13:45:34 TSI

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