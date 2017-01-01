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BÜSAM seminerleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi tarafından verilen seminerler hafta sonu da devam etti. Şehir Akademi'de bu hafta verilen zaman seminerlerinin yanı sıra 'Gündelik Hayatın Sekülerleşmesi' konulu bir de panel yapıldı.

BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi'de varlık, bilgi ve değer seminerlerinden sonra zaman seminerleri de iki ayrı seminerle sona erdi. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Bulut "Zaman, Mekan ve Uzam İlişkisi" konulu seminer verdi. Seminerde, yaklaşık 300 yıldır ezeli ve ebedi problemimizin başlıcasının modernleşme, çağdaşlaşma ve batılılaşma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulut, "Konuşurken anlaşılmış gibi yapılan ama ne olduğunun farkına varamadığımız bu konular sebebiyle zaman içinde farklı hatalar yapıyoruz. Bu süreç sadece Türkiye'yi değil İslam dünyasını da etkileyen bir süreç" dedi.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celaleddin Çelik ise "Sosyal Kültürel Zaman, Zamanın Kültürel ve İdeolojik Kullanımları" konulu ders verdi. Zamanı anlama sorunumuz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Bu sorun evrensel bir sorun. Zaman dediğimiz şeyi bilmiyoruz. Biz zamanı ancak mekan üzerinde bıraktığı etkilerle fark ediyoruz. Zamanı toplumsal hayattaki izlerinden takip ediyoruz" diye konuştu.

Şehir Akademi'nin iki ayrı seminerinin yanı sıra "Gündelik Hayatın Sekülerleşmesi" konulu bir de panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Celaleddin Çelik'in moderatörlüğündeki panelin konuşmacılarından Prof. Dr. Mustafa Tekin "Sekülerleşmenin Sosyal Yüzü", Prof. Dr. Hüseyin Bircan "Ahlak, Değerler ve Sekülerleşme", Prof. Dr. Erdal Baykan ise "Sekülerleşme ve Düşünce" konularında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Celaleddin Çelik, sekülerleşmenin tarihimizde en çok tartıştığımız ve bizi derinden etkileyen bir kavram ve süreç olduğunu söyledi. Bu sürecin hala devam ettiğini ve sonunun da olmayacağını ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Bizim Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Politik tarihimizde zaman zaman bu süreci farklı kavramlarla karıştırdık. Zaman zaman bu kavramlar üzerinden toplum mühendisliği dediğimiz süreçleri yaşadık. Zaman zaman da sekülerleşme-laiklik ilişkisi üzerinden ardı arkası kesilmeyen tartışmalara maruz kaldık" ifadelerinde bulundu.

(SK)



24.04.2017 13:46:49 TSI

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