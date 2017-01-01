Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası devam ediyor
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın ikinci ve üçüncü günleri tamamlandı.
Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın ikinci günündeki müsabakalarda, Demisaşspor Kervansaraysporu 6-0 yenerken, günün diğer bir maçında San Marinospor ve Vezirmadenspor 4-4 berabere kaldı. Üçüncü günde yapılan turnuvada ise; Karaelmaspor, Akıncılarspor'u 7-1, Dirilişpor da, Demisaşspor'u 4-1 yendi.
(CKT-DA-Y)
24.04.2017 13:49:09 TSI
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