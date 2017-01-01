YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası devam ediyor

Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın ikinci ve üçüncü günleri tamamlandı.

Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın ikinci günündeki müsabakalarda, Demisaşspor Kervansaraysporu 6-0 yenerken, günün diğer bir maçında San Marinospor ve Vezirmadenspor 4-4 berabere kaldı. Üçüncü günde yapılan turnuvada ise; Karaelmaspor, Akıncılarspor'u 7-1, Dirilişpor da, Demisaşspor'u 4-1 yendi.

(CKT-DA-Y)



24.04.2017 13:49:09 TSI

NNNN

