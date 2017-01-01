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Vergi ödemesinde son gün 2 Mayıs



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, ilan ve reklam vergisinin ilk taksit ödemelerini 2 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar kabul edecek.

Muratpaşa Belediyesi, ilan ve reklam vergisinin ilk taksitinin son ödeme günü 30 Nisan'ın Pazar'a denk gelmesi ve takip eden 1 Mayıs'ın da resmi tatil olması nedeniyle ödeme süresini uzattı. Ödemeler mayıs ayının ilk iş günü, 2 Mayıs Salı da yapılabilecek. Salı günü mesai bitimine kadar yapılacak ödemelerde herhangi bir faiz işlemeyecek.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 13:50:55 TSI

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