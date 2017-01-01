24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisarlı gençler 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende' dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:46
Afyonkarahisarlı gençler 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende' dedi
Afyonkarahisarlı gençler 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende' dedi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve gönüllü eğitmenler tarafından verilen "Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende" eğitimi Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.
Tütün bağımlılığı, tütün endüstrisinin gençleri nasıl hedef aldığı ve tütüne bağlı hastalıklar gibi konuların pek çok farklı örnekle aktarıldığı eğitime 20 kişi katıldı. Türkiye'de tütün bağımlılığına karşı bilinç oluşturulması için kamu ve sivil toplumu bir araya getiren 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende!' projesinin eğitimleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde sürüyor. Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende projesinin gönüllü eğitmenlerinden Gençay Saraç, özel bir üniversite yurdunda verdiği eğitimi tamamlarken eğitimden 20 kişi yararlandı.
'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende!' projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirildi. Proje ile uzun vadede, gençler arasında tütün ve bağımlılığa dair bilinç geliştirilmesi, gençlerin gelecekte sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Gençlerin sorumluluk hissederek akranlarını da sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak tutmasını hedefleyen bu proje bir 'sağlıklı yaşam hareketi' olarak nitelendiriliyor. Bu hedef doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, gönüllü genç eğitmenlerle Türkiye'nin 81 ilinde ilk aşamada 18-30 yaş arasındaki gençlere akran eğitim modeliyle gönüllü eğitmenler tarafından tütün bağımlılığı, tütün endüstrisinin gençleri hedef alan çalışmaları, hastalıklar ve bu konuda birçok örnekle ücretsiz eğitimler vermeye başladı.
(GC-

24.04.2017 13:55:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da hava durumu
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAVA DURUMU
Midesinden 5,1 kilogram kist çıkarıldı
YEREL

MİDESİNDEN 5,1 KİLOGRAM KİST ÇIKARILDI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA 23 NİSAN COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!