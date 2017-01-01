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Ilıcalı referandum sürecinde Erzurum'u adım adım gezip yeni anayasayı anlattı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:50
Ilıcalı referandum sürecinde Erzurum'u adım adım gezip yeni anayasayı anlattı
Ilıcalı referandum sürecinde Erzurum'u adım adım gezip yeni anayasayı anlattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 16 Nisan 2017 de yapılan halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılması hakkındaki kanuna ait referandum süreci tamamlanmış oldu.
Ilıcalı, Referandum'un Startının Fransa'da Vermişti
Erzurum'un yüzde 74,5 'Evet' oy oranıyla büyük bir başarı yakalamasında, Milletvekillerinin payı oldukça fazla. Bu başarının altında imzası bulunan milletvekillerinden Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, referandum çalışmlarına Fransa'da başlamıştı. Ilıcalı, Ak Parti Genel Merkez tarafından görevlendirildiği Fransa'da, Paris, Nantes, Rennes, Vannes ve Loriant şehirlerinde gurbetçi vatndaşlarla bir araya gelerek değişen 18 maddeyi tek tek açıklayıp, gurbetçilere 'muhakkak sandığa gidin' çağrısında bulunmuştu.
Sunumu Büyük İlgi Topladı
Yurtdışı çalışmaları sonrasında seçim bölgesi Erzurum'a gelen Ilıcalı, referandum çalışmalarını burada sürdürdü. İlçelerden mahallelere, STK'lardan muhtarlara, Fakültelerden kahvehanelere kadar Erzurum'un her noktasını adım adım dolaşan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yoğun bir program eşliğinde binlerce kişiye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattığı sunumu ile büyük yankı uyandıran, 'Kafanıza takılanları sormazsanız hakkımı helal etmem' diyerek kararsızları ikna eden Ilıcalı, seçmenleri sistem hakkında bilgilendirdi.
Yeni Sistemi Onlarca Yerde Sunumla Anlattı
"Her vatandaşa ulaşmalı ve kafasındaki soru işaretlerini gidermeliyiz." diyerek yola çıkan Ilıcalı, Erzurum'da onlarca ayrı noktada gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sunumu ile ''Neden Evet Demeliyiz?'' sorusuna açıklık getirdi. 18 maddedinin tek tek açıklandığı ve referanumdan 'Evet'çıkması halinde Türkiye'nin daha huzurlu ve istikrarlı bir ülke olacağını örneklerle açıklayan Ilıcalı, teknik ve ilmi bir anlatımla birçok kararsız seçmenin kafasındaki soruları giderdi.
Fakülte Fakülte Gezerek 18 Maddeyi Anlattı
Milletvekili Ilıcalı, seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerin siyasetteki önünü açan sistemi üniversite öğrencilerine anlatmak için Fakülte Fakülte gezerek neden 'Evet' demeleri gerektiğini açıkladı. Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi'ndeki Fakültelerin tamamına yakınını ve Atatürk Üniversitesi, Aşkale, Hınıs, Horasan, Tortum Meslek Yüksekokulllarını ziyaret edip yeni sistemi anlatarak öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Ilıcalı'nın sunumunu oldukça ikna edici bulan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir "Özellikle şunu söylemek istiyorum; konuşmanızı dinlerken 'acaba ben hayırcı olsaydım nasıl düşünürdüm' diye düşündüm ama konuşmanızda herşeyi açık seçik anlattınız o kadar ikna ediciydiki eğer 'Hayır'cı olsaydım 'Evet'e dönerdim. Dolayısıyla şu kanaate vardım; bu konuşmalar yaygınlaştırılırsa o 'Hayır'cıların özellikle kararsız olanların 'Evet' diyeceğine inanıyorum. Hakikaten yeni bir sistem kuruluyor. Bu sistemin Türkiye'yi uçuracağını düşünüyorum. Sizin verdiğiniz örnek çok güzel bir örnekti, öğrencilerinde çok hoşuna gitti." şeklinde değerlendirmede bulunmuştu. Diğer Fakülte Dekanları ve öğretim üyeleride Ilıcalı'ya yapmış olduğu sunumdan dolayı teşekkür ederek sunumun siyasi mesaj değil, bir ders, bilimsel bir yaklaşım şeklinde olduğunu ifade etmişlerdi.
Erzurum Teknik Üniversitesi'nden bir grup öğrenciylede Tebrizkapı çarşısında bir araya gelen Milletvekili Ilıcalı, genç hukukçuların sistemle ilgili merak ettiklerini ve kafalarına takılan soruları yanıtlayarak kararsızlıklarını gidermişti.
Binlerce Kişiye Ulaşıldı
Referandum süreci boyunca hedef kitlesini geniş tutararak binlerce kişiye ulaşmaya çalışan Ilıcalı, esnaf ve kahvehane ziyaretinden ev sohbetlerine, televizyon ve radyo programlarından gazetecileri yerinde bilgilendirmeye, Emekliler Derneğinden Alevi ve Bektaşi Derneğine, Besiciler Birliğinden köy ziyaretlerine, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlarından, Sürücü Kursları Konfederasyonu'na kadar birçok noktada çalışmalarda bulunarak vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili sorularını yanıtladı. Binlerce kişiye 'Neden Evet Demeliyiz' i samimi bir şekilde anlatan Ilıcalı Erzurum'da adeta ayak basılmadık yer bırakmayarak Karayazı, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Horasan, Çat, Aşkale, Aziziye, Tortum ve Uzundere İlçelerini de ziyaret edip mahalle muhtarlarına yeni sistemi anlattı.
Ilıcalı "Sonuç Hayırlı Olsun"
Referandum sonrası Erzurum' da elde edilen başarıdan duyduğu gurur ve sevinci dile getiren Ilıcalı, "Artık yeni bir Türkiye yolunda ilk adımı atmış bulunmaktayız. Bu sonuç tüm vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda halkın bilinçlendirilmesinde benim de payım var ise bundan şeref duyarım, bu vatan için, büyüyen ve yükselen Türkiye için, bundan sonra da elimden gelen ne varsa yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

24.04.2017 13:58:44 TSI
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