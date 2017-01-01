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"Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin" projesi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:50
"Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin" projesi
"Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin" projesi
- Proje, Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi ve kültürel mirasını tanıtmayı, kentteki turizmin canlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi öncülüğünde ve Tarsus Benim Çalışma Grubu'nun katkıları ile organize edilen "Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin" projesinin bu yıl ikincisi yapıldı.
Proje, Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi ve kültürel mirasını tanıtmayı, kentteki turizmin canlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Proje kapsamında, gurmeler, kültür ve yemek turizmi alanında ulusal firmaların yetkilileri ile basın ve dergi temsilcilerinden oluşan toplam 45 kişilik grup iki gün boyunca Tarsus'a konuk olurken, tarihi ve turistik mekanları gezdiler. Grup Tarsus'a özgün ürünleri yerinde de inceledi.
Tarsus Amerikan Kolejinde gerçekleştirilen etkinlikte iğne oyaları sergisi, tarihte etkili kadınlar, sikke sergisi ve Tarsus kartpostalları fotoğraf sergisinin ardından geniş bir izleyici kitlesine hitap edilen konserde, UNICEF iyi niyet elçisi, devlet sanatçısı, flüt virtüözü Şefika Kutluer ve piyanist Erol Erdinç eşliğinde sahne aldı.
Tarsus'un tanıtımına katkı sağlayacak her projede var olduklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, ortak paydanın Tarsus olması gerektiğini belirtti. Can, "'Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin' projesi hakkında Ali Cerrahoğlu beyin bizleri ilk ziyaretinde, adı üstünde Tarsus hepimizin olduğu için biz de 'Tarsus Belediyesi olarak elimizden geleni yaparız' demiştik. Gerçekten bu projenin yaşaması gerektiği inancındayım. Emeği geçen başta Ali Cerrahoğlu bey olmak üzere bütün değerli katılımcılar dahil hepinize şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz dünyanın en eski yerleşimlerinden biridir. İnanç turizmi açısından dillerin, dinlerin kesiştiği bir yerleşim yeridir. Her şeyin ilki Tarsus'tadır. Ticaret ve Sanayi odası Tarsus'ta kurulmuştur, ilk elektrik Tarsus'ta üretilmiştir. Türkiye'de tek Peygamber kabri Tarsus'tadır. Kuran'ı Kerim 114 sureden oluşur ve bir tanesi de Kehf Suresi'dir ve şehrimizdedir. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden Saint Paul Tarsus'ta doğup yaşamıştır, kilisesi ve kuyusu mevcuttur. Bugünlere gelmemize vesile olan tarihi Nusret Mayın gemisi Tarsus'ta bulunmaktadır. Mersin'de jilet olmayı beklerken sayın Burhanettin Kocamaz başkanımız tarafından sahip çıkılmıştır. Tarsusumuzun mutfağı zengindir. Sıcak iklim ülkesi insanları olmamızdan dolayı sıcak kanlıyızdır" dedi.
İki gün boyunca Tarsus'ta inceleme yapan grup, ilçeye hayran kaldıklarını ifade ettiler.
(ERY-Y)

24.04.2017 13:58:59 TSI
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