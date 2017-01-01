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Sultan Sazlığı 10. Foto Safari Yarışması tamamlandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesinin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin VII. Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sultan Sazlığı Milli Parkı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması tamamlandı.

Toplamda 170 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmada fotoğraflar Genel Doğa, Yerel Yaşam ve 10. Yıl Özel Ödülü olmak üzere ayrı kategorilerde yarıştılar. Toplamda 8 adet fotoğraf ödüle layık görülürken 49 adet fotoğrafta sergilenmeye layık bulundu.

Ödül Alanlar

Yerel Yaşam Kategorisi:

1. Ödülü : Osman Çiçekyurt

2. Ödülü : Mehmet Özçelik

3. Ödülü : Ercan Hırlak

10. Yıl Özel Ödülü : Ali Niyazi Bozkurt

Ayrıca 24 Adet fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.

Genel Doğa Kategorisi:

1. Ödülü : Muhammed Ali Şahutoğlu

2. Ödülü : Mehmet Ünlü

3. Ödülü : Mehmet Gül

10. Yıl Özel Ödülü : Muhammed Ali Şahutoğlu

Ayrıca 25 adet fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.

(SK)



24.04.2017 14:00:19 TSI

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