Sultan Sazlığı 10. Foto Safari Yarışması tamamlandı
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesinin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin VII. Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sultan Sazlığı Milli Parkı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması tamamlandı.
Toplamda 170 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmada fotoğraflar Genel Doğa, Yerel Yaşam ve 10. Yıl Özel Ödülü olmak üzere ayrı kategorilerde yarıştılar. Toplamda 8 adet fotoğraf ödüle layık görülürken 49 adet fotoğrafta sergilenmeye layık bulundu.
Ödül Alanlar
Yerel Yaşam Kategorisi:
1. Ödülü : Osman Çiçekyurt
2. Ödülü : Mehmet Özçelik
3. Ödülü : Ercan Hırlak
10. Yıl Özel Ödülü : Ali Niyazi Bozkurt
Ayrıca 24 Adet fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.
Genel Doğa Kategorisi:
1. Ödülü : Muhammed Ali Şahutoğlu
2. Ödülü : Mehmet Ünlü
3. Ödülü : Mehmet Gül
10. Yıl Özel Ödülü : Muhammed Ali Şahutoğlu
Ayrıca 25 adet fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.
(SK)
24.04.2017 14:00:19 TSI
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