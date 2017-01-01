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Şanlıurfa'da kardeş okul protokolü imzalandı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan "Birlikte kardeşliğe" projesi kapsamında Şanlıurfa Atatürk Anadolu Lisesi ile Polatlı Anadolu Lisesi arasında kardeş okul protokolü imzalandı.

Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen kardeş okul projesi programına, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. "Birlikte kardeşliğe" projesi kapsamında kardeş okul olan Atatürk Anadolu Lisesi ile Polatlı Anadolu Lisesi öğrencileri verilen yemekte bir araya geldi. Programda açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'nın farklı etnik kökenden gelen fakat tek millet olarak yaşayan bir il olduğunu belirti. Vali Tuna konuşmasının devamında, "Dünyaya bakış açılarımız farklı olabilir ama bir millet olarak yaşamak zorundayız. Milli çıkarlar söz konusu olunca hepimiz bir araya gelebilmeliyiz. Şanlıurfa'yı iyi tanıyın burası insanlığın başladığı nokta, Peygamberler şehri, kadim bir şehirdir Şanlıurfa. Buradan birçok medeniyetler gelmiş geçmiş. Sizlerin buraya gelmeniz bizim için çok anlamlıdır. Buradaki okulumuzla kardeş okul olmanız kültürlerin kaynaşmasına vesile olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise Şanlıurfa'nın herkesin tanıması gereken bir şehir olduğunu ve bu projeyle okullar arasında kültür alışverişinin oluşacağını söyledi. Turan, "Türkiye'de yaşayan insanların birlikteliği millet olma bağı daha da güçlenecek. Ankara Polatlı'dan gelen öğrencilerimizi Şanlıurfa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk" şeklinde konuştu.

Vali Tuna program sonrası okul yöneticilerine günün hatırası olarak çeşitli hediyeler verdi. Programın ardından öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi.

(BB-SD-Y)



24.04.2017 14:00:58 TSI

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