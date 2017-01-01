YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'de hava sıcaklıkları artıyor

Eskişehir'de hava sıcaklıkları artıyor

- Meteorolojiden zirai don uyarısı



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesi düşeceği tahmin edilirken, üreticiler için ziraa don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini, Cuma gününden itibaren ise hissedilir derecede artacağını söyledi. Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağına dikkat çekerek, "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak mevsim normalleri civarında, Cuma gününden itibaren ise mevsim normallerinin 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar bir yağış beklenmiyor" dedi.

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Bölge genelinde zirai faaliyetlerle uğraşanlar için uyarıda bulunan Tarınç, "Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da zirai don faaliyetlerinin devam ettiği kesimlerde Çarşamba sabah saatlerine kadar hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(BT-MET-Y)



24.04.2017 14:11:57 TSI

NNNN

