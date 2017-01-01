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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:08
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Karesi Belediyesi tarafından hayata geçirilen bilim TIR'ı hem merkez, hem de kırsal mahallelerdeki okullarda bilim yolculuğuna devam ediyor.
Bilimi eğlenceli bir şekilde öğrencilere sevdirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nce hayata geçirilen bilim TIR'ı, bilimi kırsal mahallelerdeki öğrencilerin ayağına götürüyor. Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye ulaşan bilim yüklü TIR'ın son durağı Şamlı İlk ve Ortaokulu, Şamlı İmam Hatip Ortaokulu, Yağcılar İlkokulu, Kamçılı İlkokulu ve merkezdeki Albay Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu oldu.
Yıl boyunca okul bahçelerine konuşlandırılan içerisinde fen bilimlerinden matematiğe, fizikten kimyaya bir çok alanda deney yapma imkanı sunan silim TIR'ı ile öğrenciler okulda öğrendiklerini deneyerek pekiştiriyor. Çocukların büyük ilgi gösterdiği ve eğlenceli saatler geçirerek deneyler yaptığı bilim TIR'ı bilim yolculuğunu sürdürecek.
(TS-MŞ)

24.04.2017 14:16:22 TSI
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