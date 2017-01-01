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Efeler Belediyesinden çocuklara 23 Nisan armağanı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara özel hediyelerden oluşan çantaları, miniklere armağan etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatları doğrultusunda çocuklara özel '23 Nisan' dergisi hazırlandı. İçerisinde Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde eğitim alan çocukların etkinlikleri, çocuklara yönelik bulmacalar, atasözleri, fıkralar, boyama sayfalarının olduğu dergi ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri olan Nutuk'un çocuklara özel sadeleştirilmiş hali ve kuru boya kalemlerinden oluşan bir çanta oluşturuldu. Uğur Mumcu Parkı'nda belediye personeli tarafından dağıtımı yapılan çantalara miniklerin ilgisi yoğun olurken saatler içerisinde hazırlanan 3 bin hediye çanta tükendi. Hediyelerinden dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden çocuklar, derginin içerisindeki bulmacaları bir an önce çözmek ve Nutuk'u okumak için evlerinin yolunu tuttu.

(MU-MB-Y)



24.04.2017 14:17:21 TSI

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