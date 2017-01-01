24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Toltar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:09
Başkan Toltar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Başkan Toltar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda, belediye hizmetleri hakkında bilgi verip muhtarların taleplerini dinledi. 12 Mahalle muhtarıyla Tavşancıl Sahil Restoranda bir araya gelen Başkan Toltar, ayrım yapmadan her mahalleye eşit hizmeti götürme gayreti içinde olduklarını belirterek muhtarlardan mahallelerin sorunlarının tespitinde yardım istedi. Dilovası Belediyesi'nin 2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Toltar, "Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin yürütüyoruz. Amacımız her mahallesi yaşanılabilir daha güzel Dilovası'nı oluşturmak" dedi.
Başkan Toltar, muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Dilovası'nda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Toltar, "Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor. Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizlerde işimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak,Dilovası'na, Kocaeli'ye değer katıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız" diye konuştu.
Mahalle muhtarları da Dilovası Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ali Toltar'a teşekkür ettiler.
(AY)

24.04.2017 14:17:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gebzeliler Memleket Hikayeleri'nde buluştu
YEREL

GEBZELİLER MEMLEKET HİKAYELERİ'NDE BULUŞTU
İlk defa &quot;kar&quot; görmenin mutluluğunu yaşadılar
YEREL

İLK DEFA "KAR" GÖRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
Başkan Doğan'dan İzmit'in tarihi yapılarına destek
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN İZMİT'İN TARİHİ YAPILARINA DESTEK
İzmit Belediyesi 4 bin paket simit dağıttı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 4 BİN PAKET SİMİT DAĞITTI
Kocaeli Yöresel Yemek Festivaline sayılı günler kaldı
YEREL

KOCAELİ YÖRESEL YEMEK FESTİVALİNE SAYILI GÜNLER KALDI
Dragon Kürek Yarışları nefes kesti
YEREL

DRAGON KÜREK YARIŞLARI NEFES KESTİ
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu İzmit Bilim ve Sanat Merkezi oldu
YEREL

TÜRKİYE BEYİN OLİMPİYATLARININ ŞAMPİYONU İZMİT BİLİM VE SANAT MERKEZİ OLDU
Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü
YEREL

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ STANTLARI ÇOCUKLARDAN İLGİ GÖRDÜ
&quot;23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali&quot;
YEREL

"23 NİSAN ULUSLARARASI BİLİM VE ÇOCUK FESTİVALİ"
Kocaeli'de 23 Nisan Çocuk Festivali için gala düzenlendi
YEREL

KOCAELİ'DE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kocaeli 23 Nisanı büyük bir coşkuyla kutladı
YEREL

KOCAELİ 23 NİSANI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI
Beyin Olimpiyatlarında yarı final heyecanı başlıyor
YEREL

BEYİN OLİMPİYATLARINDA YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
332 öğrenci Seka Bilim Merkezini ziyaret etti
YEREL

332 ÖĞRENCİ SEKA BİLİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Karaosmanoğlu: ''Bilimin peşinden koşacak heyecanı veriyoruz''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: ''BİLİMİN PEŞİNDEN KOŞACAK HEYECANI VERİYORUZ''
Sepaş Enerji'nin uçurtma hediyesi, çocukları sevindirdi
YEREL

SEPAŞ ENERJİ'NİN UÇURTMA HEDİYESİ, ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
23 Nisan'ın en büyük çocuğu Hızır dede
YEREL

23 NİSAN'IN EN BÜYÜK ÇOCUĞU HIZIR DEDE
23 Nisan'a bilim atöyeleri damga vuruyor
YEREL

23 NİSAN'A BİLİM ATÖYELERİ DAMGA VURUYOR
Survivor yarışmacıları çocuklar oldu
YEREL

SURVİVOR YARIŞMACILARI ÇOCUKLAR OLDU
Türkiye'nin dehaları 23 Nisan Festivali'nden çıkacak
YEREL

TÜRKİYE'NİN DEHALARI 23 NİSAN FESTİVALİ'NDEN ÇIKACAK
KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı
YEREL

KO-MEK 23 NİSAN'A RENK KATTI
Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor
YEREL

GELENEKSEL OYUNLAR ÇOCUKLARLA HAYAT BULUYOR
23 Nisan çocuklarından dünyaya anlamlı mesaj
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARINDAN DÜNYAYA ANLAMLI MESAJ
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!