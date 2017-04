YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toltar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Başkan Toltar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda, belediye hizmetleri hakkında bilgi verip muhtarların taleplerini dinledi. 12 Mahalle muhtarıyla Tavşancıl Sahil Restoranda bir araya gelen Başkan Toltar, ayrım yapmadan her mahalleye eşit hizmeti götürme gayreti içinde olduklarını belirterek muhtarlardan mahallelerin sorunlarının tespitinde yardım istedi. Dilovası Belediyesi'nin 2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Toltar, "Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin yürütüyoruz. Amacımız her mahallesi yaşanılabilir daha güzel Dilovası'nı oluşturmak" dedi.

Başkan Toltar, muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Dilovası'nda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Toltar, "Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor. Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizlerde işimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak,Dilovası'na, Kocaeli'ye değer katıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Mahalle muhtarları da Dilovası Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ali Toltar'a teşekkür ettiler.

24.04.2017

