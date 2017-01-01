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Gebzeliler Memleket Hikayeleri'nde buluştu



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KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi ve Gebze TÜGVA işbirliğinde düzenlenen Bekir Develi ve Erem Şentürk "Kitap Ortasından Memleket Hikayeleri" söyleşisi Gebzelilerden ilgi gördü.

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda her kesime hitap eden programlar ve konuklar ile hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında Bekir Develi ve Erem Şentürk "Kitap Ortasından Memleket Hikayeleri" konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Gebze Belediyesi ve Gebze TÜGVA işbirliğinde düzenlenen programa Kocaeli TÜGVA Teşkilat Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut, TÜGVA Gebze İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Programın açılışında konuşan TÜGVA Gebze İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kocaeli TÜGVA Teşkilat Muhammed Hanefi Akbulut programa katılımlarında ötürü Gebzelilere teşekkür etti ve programın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bekir Develi ve Ekrem Şentürk "Kitabın Ortasından Memleket Hikayeleri" isimli söyleşi programlarında 15 Temmuz gecesini ele aldılar. Herkes tarafından tüm ayrıntılarının bilindiği bir şeyi anlatmanın zorluğunu ifade eden konuşmacılar, "15 Temmuz gecesi saat saat nerede ne oldu kim ne yaptı bunları televizyonlardan, programlardan izlediniz ve biliyorsunuz. Zaten bizzat siz yaşadınız bu olayı, olayın kahramanları sizsiniz, biz sizlere ne anlatabiliriz. Asıl soru bugün size ne anlatacağımız değil niye anlatmalıyız" dediler.

Konuşmacılar konunun neden anlatılması gerektiğini Gezi Olayları'nı örnek vererek aktarırken, "Herkes neden anlatmalıyız bunun derdinde. Aslında bu dert ilk insandan günümüze kadar var. Fark etmeseniz de içinde bulunduğumuz derdin adı anlama ve adlandırma. Bütün insanlar anlama ve adlandırma derdinin üzerindedir. Hayat aslında anlama ve adlandırma yönetimidir. Kesin kuraldır adı koyup anlamı yükleyen yönetir. Gezi olaylarında bunu çok net gördük. Bir sürü isim kullanıldı gezi olaylarında çünkü yönetenler kendileri isim koymak istedi" ifadelerine yer verdiler.

(AY)



24.04.2017 14:18:11 TSI

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