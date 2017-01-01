24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:10
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından, belediyede görevli personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemlerde Bolu Belediyesi'nde görevli tüm çalışanlara yönelik verilen 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' ile Çok Tehlikeli ve Tehlikeli Sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışanlara yönelik verilen 'Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'nin ardından son olarak Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışan personellere de 'Temel Konular ve Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' veriliyor.
Yönetmelik gereğince tehlike sınıfına göre 1,2 ve 3 yılda bir verilmesi gereken eğitimler kapsamında 12-13-14 Nisan 2017 tarihinde, İtfaiye müdürlüğü toplantı salonunda Bolu Belediyesi'nin Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışan personellerine 'Temel Konular ve Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.
Verilen Eğitimde, 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" gereğince personel çalıştıran kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde, İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi, ayrıca alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına, çalışanlar tarafından katılım sağlanmasının son derece önemli ve yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.
(FC-AY)

24.04.2017 14:18:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobilin üzerine kaya düştü: 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİLİN ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ: 3 YARALI

Başkan Yılmaz referandumu değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN YILMAZ REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Highway AVM'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

HİGHWAY AVM'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Gölcük kar yağışına rağmen tatilcileri ilgi odağı oldu
YEREL

GÖLCÜK KAR YAĞIŞINA RAĞMEN TATİLCİLERİ İLGİ ODAĞI OLDU
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!