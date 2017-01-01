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Konyaaltı'nın başpehlivanları hızlı başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi'nin başpehlivanı İsmail Balaban, sezonunun ilk güreşlerine iddialı başladı.

Tarsus İlçesi'nin Yenice Mahallesi'nde, 23. Geleneksel Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreşlere Konyaaltı Belediyesi'nin güreşçileri damga vurdu. Başpehlivan İsmail Balaban, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde düzenlenen güreşlerde gösterdiği performansla finale yükseldi. Ekrem Yavuz ile finale kalan İsmail Balaban, karşılaşmayı kazanan isim oldu.

Konyaaltı Belediyesi'nin başpehlivanları İsmail Balaban, Turan Balaban ve Hasan Cengiz, 23 Nisan Pazar günü düzenlenen Döşemealtı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de büyük başarılara imza attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'inde izlediği güreşlerde İsmail Balaban, ikinci olurken, Konyaaltı Belediyesi güreşçilerinden Oktay Susuz toskoparan boyda ikinci, Faruk Can Aydın ayak boyda üçüncü oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Balaban'ı Tarsus ve Döşemealtı güreşlerinde elde ettiği başarısından dolayı kutladı. Başkan Böcek, "Konyaaltı Belediyesi olarak bu yılki güreşlere iddialı hazırlandık. Yıl boyuncu Türkiye'nin değişik yörelerinde güreşecek olan pehlivanlarımız inanıyorum ki bir çok başarıya imza atacaklar. Bu yıl 656.sı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden de altın kemer ile döneceğimize inanıyorum. Tüm güreşçilerimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 14:22:24 TSI

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