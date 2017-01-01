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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Konteynırda uyuşturucu ticaretine toplam 20 yıl hapis

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:16
Konteynırda uyuşturucu ticaretine toplam 20 yıl hapis

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, konteynır içerisinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu iki sanığa toplam 20 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar N.N.K. (29) ile V.Ö. (52) ve tutuksuz sanıklar H.B. (25), L.T. (39) ve Ş.K. (29) ile avukatlar hazır bulundu.
Tutuklu sanıklar uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını belirterek, ticaret yapmadıklarını iddia ettiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar N.N.K. (29) ile V.Ö. (52)'nün 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis, bin 200'er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmederken, diğer tutuksuz sanıkların uyuşturucu kullanıcısı olduğu kanaatine vararak 3 sanığa beraat verdi.
OLAY
17 Ekim 2016'da Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 konteynırda yapılan aramada, 7 şüpheli ile birlikte 750 gram kubar esrar, 103 gram metamfamin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
(AÖ-Y)

24.04.2017 14:25:07 TSI
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