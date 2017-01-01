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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Başkan Kurt asker uğurladı, vatandaşlarla birlikte karşılıklı kaşık havası oynadı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:24
Başkan Kurt asker uğurladı, vatandaşlarla birlikte karşılıklı kaşık havası oynadı
Başkan Kurt asker uğurladı, vatandaşlarla birlikte karşılıklı kaşık havası oynadı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bir Mehmetçiği daha vatani görevine uğurlamak üzere asker ve ailesi ile bir araya geldi.
Seyitgazi'de düzenlenen asker eğlencesine katılan Başkan Kurt, askere gidecek olan Recep Akkanat ve ailesinin heyecanına ortak oldu. Başkan Kurt, geceye katılanlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Manisa Merkez'de bulunan acemi birliğine teslim olacak Akkanat'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Kurt, sağ salim geri gelmesini dileyerek ailesi ve geceye katılan vatandaşlarla birlikte karşılıklı kaşık havası oynamayı da ihmal etmedi.
Başkan Kurt katıldığı asker eğlencesinde yaptığı konuşmada, "Sevgili dostlar bu gün bir gencimiz içinde onurlu ve gururlu bir gün. Biz kardeşimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim gidip dönmelerini diliyoruz. Bu genç adamın bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyoruz. Görevlerini bitirip geri gelmelerini temenni ediyoruz. Asker kardeşim gözün arkada kalmasın, vatan sana, ailen bize emanet" dedi.
(IHA-MET-Y)

24.04.2017 14:32:35 TSI
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