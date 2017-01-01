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Ünlü mevlithan Burhaniyelileri coşturdu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, tanınmış mevlithanlardan İsmail Coşar'ı ağırladı. Mustafa Özkaraman tarafından düzenlenen mevlid_i şerife katılan Coşar, ilahi, kasidelerle dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Koca Camii'de, Müftü Hacı Öz ile emekli İmam Saadettin Kılıç ve Kocacami Müezzini İsmail Baykara'nın da katıldığı etkinliğe ilgi büyük oldu. İsmail Çoşar'ı büyük bir huşu içinde dinleyen vatandaşlar, Coşar ile tanışmak için sıraya girdi. Müftü Hacı Öz, Coşar'a teşekkür ederken, "Gönüllerimiz coşturdular. Hocamıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Gönüllerine sağlık" dedi. Program sonunda ise duayı Emekli İmam Saadettin Kılıç yaptı.

(FT)



24.04.2017 14:34:45 TSI

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