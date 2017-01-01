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Artvin'de 100'e yakın ev fırtınadan etkilendi

- Fırtına sonrasında hasar tespit çalışması başlatıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin'de dün etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle il genelinde yaklaşık 100'e yakın evin çatısında hasar ihbarı aldıklarını belirterek teknik ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Vali Doğanay, yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde etkili olduğunu ve bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde, etkili olan fırtına sonucu devrilen kavak ağacının, bu sırada bahçelerinde çalışan 62 yaşındaki Şehrinaz ve kızı Selvinur İlbeyi'nin üzerine düştüğünü belirten Vali Doğanay, "Maalesef Şehrinaz İlbeyi olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı Selvinur İlbeyi ise yaralandı. Yaralanan vatandaşımızın tedavisi Artvin Devlet Hastanesi'nde sürüyor" dedi.

Olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getiren Doğanay, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.



Hasar tespit çalışması başlatıldı

Rüzgarın etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlattıklarını belirten Doğanay, "Dün gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı teknik ekiplerimiz söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmasına sabah erken saatlerden itibaren başladı. Devlet olarak rüzgardan dolayı zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" diye konuştu.

Doğanay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile birlikte afete uğrayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir çalışma başlatacaklarını da kaydetti.

(HFD-ÖS-Y)



24.04.2017 14:45:47 TSI

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