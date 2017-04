YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırklarelispor'a sınırsız destek

Kırklarelispor'a sınırsız destek



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklarelispor'un haftasonu Ankara'da oynayacağı Bugsaş Spor maçına gitmek isteyen Kırklarelispor taraftarlarına Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu destek sözü verdi.

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na takıma verdiği destek için teşekkür ederek, plaket verdi. Can ayrıca, Kesimoğlu'ndan Bugsaş Spor maçına taraftarların gelebilmesi konusunda yardımcı olması talebinde bulundu.

Kesimoğlu, Kırklarelisporlu taraftarlara müjdeli haberi vererek, "Başkanımız Volkan Can ile görüştük, bizim için hayati önem taşıyan bu maçta olmak isteyen tüm taraftarımızı, sayı sınırı olmaksızın Ankara'ya götüreceğiz. Şimdi söz sırası futbolcularımız ve teknik heyetimizde; biz üzerimize düşeni yapacağız, onlardan tek isteğimiz 3 puan" dedi.

