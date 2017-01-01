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Kırklarelispor'a sınırsız destek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:38
Kırklarelispor'a sınırsız destek
Kırklarelispor'a sınırsız destek

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklarelispor'un haftasonu Ankara'da oynayacağı Bugsaş Spor maçına gitmek isteyen Kırklarelispor taraftarlarına Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu destek sözü verdi.
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na takıma verdiği destek için teşekkür ederek, plaket verdi. Can ayrıca, Kesimoğlu'ndan Bugsaş Spor maçına taraftarların gelebilmesi konusunda yardımcı olması talebinde bulundu.
Kesimoğlu, Kırklarelisporlu taraftarlara müjdeli haberi vererek, "Başkanımız Volkan Can ile görüştük, bizim için hayati önem taşıyan bu maçta olmak isteyen tüm taraftarımızı, sayı sınırı olmaksızın Ankara'ya götüreceğiz. Şimdi söz sırası futbolcularımız ve teknik heyetimizde; biz üzerimize düşeni yapacağız, onlardan tek isteğimiz 3 puan" dedi.
(HLD-MEF-Y)

24.04.2017 14:46:45 TSI
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