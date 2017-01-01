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Bulgaristan'daki kardeş şehir Pomorie Süleymanpaşa Çocuk Şenliğinde



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Bulgaristan'daki kardeş şehir Pomorie'nin Belediye Başkan Yardımcısı İliya Georgiev Dzhingov, 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'ne katılmak üzere kente gelen Pomorieli çocuklar ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Bulgar heyette, Başkan Yardımcısı Dzhingov ve çocukların yanı sıra Pomorie şehri Stratzin Köyü Başkanı Hasan İsa Kraly de yer aldı. Heyet Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a çocukların yaptığı tabloları hediye ettiler.



"Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Pomorie Belediye Başkan Yardımcısı İliya Georgiev Dzhingov davetten dolayı Başkan Eşkinat'a teşekkür ederek, "Kardeş şehrimizin daveti üzerine buradayız. Çocuklarımız 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'ne katılacak. Biz de mayıs ayında bir şenlik yapacağız. Bizim şenliğimizde sizleri de görmek isteriz. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz" dedi.



"Pomorie'ye geri döndüğünüzde tüm çocuklara buraya anlatacağınızı umuyorum"

Bulgaristan'dan gelen misafirlere Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün hediyelerini sunan Başkan Eşkinat, "Kilometrelerce öteden kardeşliğimizi pekiştirmek, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere buraya geldiniz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'nde çocuklarımız gönüllerince eğlenecektir. Pomorie'ye geri döndüğünüzde tüm çocuklara buraya anlatacağınızı umuyorum. Tekrardan şehrimize gelişiniz ve ziyaretiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çekilirken Pomorie ekibi 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'nde sahne alarak etkinliklere katılıp Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'ndeki coşkuya ortak oldu.

(HLD-MEF-Y)



24.04.2017 14:48:41 TSI

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