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Mersin'de Kuran-ı Kerim semineri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:41
Mersin'de Kuran-ı Kerim semineri
Mersin'de Kuran-ı Kerim semineri

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Kuran-ı Kerim semineri düzenlendi.
Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki seminere, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi DKAB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asım Yapıcı ve 81 ilden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı.
Programın açılışında konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca, seminer için Mersin'i tercihlerinden ötürü Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne teşekkürler etti. Kuran-ı Kerim tefsirinin önemine vurgu yapan Koca, "Kuran insana rehberlik eder ve onu yönlendirir. Ancak bu yönlendirme onun doğru anlaşılması ve yaşanılan çağla ilişkisinin doğru kurulmasına bağlıdır. Bunun için öncelikle Kuran'ın insan hayatındaki rolünün kavranması ve Kuran'la günümüz insanı arasında sağlıklı ve canlı bir ilişkinin kurulabilmesi gerekir. İşte tefsir bu amacın gerçekleşmesini sağlayan bir ilim dalıdır. Tefsir ilminin Kuran'ı anlamadaki önemi, bu ilmin belirlediği ilke ve yöntemlerde kendisini göstermektedir. Kuran tefsirinde bu ilke ve yöntemlere bağlı kalmak, ayetlerin iniş amaçlarına uygun gerçek anlamlarına ulaşabilmek açısından çok önemlidir" dedi.
Program Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi DKAB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asım Yapıcı'nın konuşmasıyla devam etti. Yapıcı, yazılı metinlerin suskun olduğunu ve metinleri konuşturanların insanlar olduğunu söyledi.
Kutsal kitapların ait olduğu döneme yönelik açıklamalar ile zaman ve mekan üstü evrensel mesajlar olmak üzere en azından iki farklı özellik taşıdığını belirten Yapıcı, coğrafya, kültür, zaman ve şartların hem mezhebi aidiyetler ve hatta meşrebi tutumlar hem de yorumcunun kişisel tarihi ve bireysel din anlayışı değiştikçe yorumların farklılaştığını kaydetti.
(HSK-Y)

24.04.2017 14:50:19 TSI
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