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Adana'ya macera temalı botanik park



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Seyhan Nehri'nin Yüreğir yakasında 122 bin metrekare alana macera temalı botanik park yapacaklarını söyledi.

Çelikcan, yaptığı açıklamada, Adanalı'nın nefes alacağı mekanlar oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, yeni projeleri Adanalıyla buluşturacaklarını ifade etti.

Seyhan Nehri'nin Yüreğir yakasında 122 bin metrekare alana sahip yeni park yapacaklarını belirten Çelikcan "Proje ihalesi yapılan park, macera temalı olacak. İçerisinde temalı çocuk alanları, aromatik peyzaj alanları olup, botanik park olarak projesi hazırlanıyor" dedi.

Bu projeyle Seyhan Nehri ile vatandaşları buluşturmak istediklerini vurgulayan Çelikcan "Dünyada içerisinden böyle temiz bir nehir geçen başka bir şehir yoktur. Ama biz bundan yeterince faydalanamıyoruz. Bu amaçla Orman Bölge Müdürlüğümüze ait olan ve fidanlık olarak kullanılan alanı yeşil alan ve park yapmak üzere tahsisini gerçekleştirdik. Proje ihalesini yaptık ve yakında yapım ihalesini de gerçekleştireceğiz. Parkın içerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina amfi, optimist marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak" diye konuştu.

(ADN-Y)



24.04.2017 14:51:50 TSI

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