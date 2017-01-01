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Afyonkarahisar'da hava durumu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:43
Afyonkarahisar'da hava durumu
- Sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, kentte yaklaşık 1 haftadan bu yana devam eden yağışlı havanın etkisini kaybetmeye başladığı ve bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini kaydedildi.
Kentte 1 haftadan bu yanan devam eden yağışlı ve soğuk havanın bu hafta yerini sıcak havaya bırakacağı belirtildi. Hava sıcaklığının bugünden başlayarak hafta sonuna kadar artacağı ifade edilirken, 28 Nisan Cuma günü ise sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-21 derecelere kadar çıkacağı öğrenildi. Yetkililer ayrıca hafta içi yağış beklenmediğini de sözlerine ekledi.
(GC-

24.04.2017 14:52:17 TSI
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