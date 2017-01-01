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Kuru üzüm ihracatına çuval standardı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret Borsası ev sahipliğinde "2017-2018 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonu 2. Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, üreticileri çekirdeksiz kuru üzüm çuvallarına getirilen standartlar hakkında bilgilendirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 'Çekirdeksiz kuru üzüm sezonu 2. çalıştayı' gerçekleştirildi. Salihli Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ile ilçedeki üzüm işletmeleri ve zirai ilaç bayilerinin temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, "Geçtiğimiz sezon çekirdeksiz kuru üzümde Salihli ilçesinde üzümde kalıntının önlenmesi eylem planı oluşturduk. Bu plan dahilinde önemli adımlar birlikte atılarak kalıntısız üzüm yetiştirmesini devletimizin desteği ve çiftçimizin çabasıyla başardık. Ülkemizin üretim ve ihracatında söz sahibi olduğu çekirdeksiz kuru üzümde bölgemiz tarımının paydaşları olan üreticiler, Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, TARİŞ Müdürlüğü, Salihli Ziraat Odası, ihracatçılar, tarım kredi kooperatifi, ilçemizdeki zirai ilaç bayileri, tüccarlar ve borsamız güç birliği yaparak hareket etmeye devam edeceğiz. Ürünümüzün kaliteli olarak yetiştirilmesi ve marka değerinin korunması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kaçan bir küçük çuval parçacığı yurtdışındaki müşteriler tarafından tüm üzüm sektöründeki işletmelere şikayet olarak geri dönmektedir. Bu da Türk üzümünün kalite algısını etkilemektedir. Bu sebeplerle Ege İhracatçılar Birliği Çekirdeksiz Kuru Üzüm çuvallarına belirli standartlar getirerek, standart dışı çuvallar ile alım yapmayacaklarını belirtti. Çuval alım satımı yapan arkadaşlarımızı da uyarmak istiyorum. Hep birlikte standart dışı çuvalların piyasaya girmesini engelleyerek üreticilerimizin bir yıl boyunca zorlu şartlar altında emek vererek yetiştirdikleri üzümlerini satarken mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz" dedi.

Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir ise şunları söyledi: "Ziraat mühendislerimiz arazide üreticilerimize devamlı olarak danışmanlık hizmeti sunuyor. Bölgemiz tarımının daha ileriye taşıyabilmek adına özveriyle çalışıyoruz. Kurum olarak üzerimize düşen görevleri yapmak için mücadele ediyoruz. Tarımın paydaşlarıyla birlikte hareket etmemiz bizi daha güçlü kılmaktadır."

(BA-SC)



24.04.2017 14:53:43 TSI

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