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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir günde 90 bin ziyaretçi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:47
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir günde 90 bin ziyaretçi
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir günde 90 bin ziyaretçi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi, girişlerin ücretsiz yapıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü yaklaşık 90 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı.
Aynı gün açılışı yapılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanat bahçesinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi'de ziyaretçi akınına uğradı.Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin her ilinden ziyaretçi ağırlarken, yurtdışından da özellikle Ortadoğu ülkelerinin tercih ettiği mekanların başında geliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Özsöyler, yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin açıldığından itibaren ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla girişlerin bir gün ücretsiz yapıldığını belirten Özsöyler, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü girişlerin ücretsiz olması, Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi'nin aynı gün açılması dolayısıyla bir günde yaklaşık 90 bin kişiyi ağırladık. Özellikle yeni açılan müzemizi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Adıyaman, Kilis, Malatya, Elazığ, Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden günü birlik görmeye binlerce kişi geldi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla özellikle hafta sonları onbinlerce ziyaretçi ağırlıyoruz" dedi.
Özellikle Zooloji ve Doğa Müzesi, fok gösterileri, Safari Parkı, fil, su aygırı, kuş kafesi ve akvaryumun yoğun ilgi gördüğünü anlatan Özsöyler, "Hayvanat bahçelerinde insanlar genellikle hayvanlara uzaktan bakma imkanı bulur. Ama bizdeki durum farklı. Safari Parkımız aracılığıyla insanlar hayvanlarımızla iç içe vakit geçiriyor" diye konuştu.
Hayvanat Bahçesine 4 ayda 625 bin ziyaretçi
Öte yandan 300 türde 7 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2017 yılının ocak ayından itibaren yaklaşık 625 bin kişi ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001'de hizmete açılan hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, geniş bir alana yayılan arazide özel turlarla hemen her türden hayvanı görme fırsatı buluyor. Açıldığı günden bu yana büyük küçük herkesin ilgisini çeken hayvanat bahçesinin 1 milyon metrekarelik alana sahip. Kurulduğu ilk yıllarda 625 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşan hayvanat bahçesi, şimdilerde ise yıllık ziyaretçi sayısı milyonla ifade edilir hale geldi. Geçen yıl 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilen, Safari Parkı ve fok evinin de açılmasıyla ziyaretçi sayısında artış gözlenen Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl ise 3.5 milyon ziyaretçi hedefliyor.
Gaziantep halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan gelen turistlerden de yoğun ilgi görüyor.
(KU-SD-Y)

24.04.2017 14:55:42 TSI
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