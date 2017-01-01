24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarihi yapı gün yüzüne çıkıyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:48
Tarihi yapı gün yüzüne çıkıyor
Tarihi yapı gün yüzüne çıkıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camisinin etrafında 271 ada 12 nolu parselde yer alan taşınmazın kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdi. İmar planında park alanında bulunan taşınmazın yıkılmasıyla birlikte Çeşnigir Camisinin de tarihi dokusu da gün yüzüne çıktı.
Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camisinin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmaz Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Emre Özümlü, Manisa'da tarihi yapılarla birlikte, yol ve yeşil alan üzerinde kalan eski binaların kamulaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda, 14 asırlık Çeşnigir Camisinin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmazın büyükşehir belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapıldı. Kamulaştırmanın ardından yıkım çalışması yapılarak tarihi yapının ihtişamı ortaya çıkartılıyor" dedi.
(SC-Y)

24.04.2017 14:57:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemre modern bir şehir merkezi kuracak
YEREL

YUNUSEMRE MODERN BİR ŞEHİR MERKEZİ KURACAK
Şehzadeler yeni mesire alanına kavuşuyor
YEREL

ŞEHZADELER YENİ MESİRE ALANINA KAVUŞUYOR
Bakırçay ve Gediz eski günlerine dönecek
YEREL

BAKIRÇAY VE GEDİZ ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK
Kuru üzüm ihracatına çuval standardı
YEREL

KURU ÜZÜM İHRACATINA ÇUVAL STANDARDI
İstanbullu velilerden Salihli'de konser
YEREL

İSTANBULLU VELİLERDEN SALİHLİ'DE KONSER
Çatlıca'nın göleti de temizlendi
YEREL

ÇATLICA'NIN GÖLETİ DE TEMİZLENDİ
Alifakı Mahallesinde asfalt hazırlığı
YEREL

ALİFAKI MAHALLESİNDE ASFALT HAZIRLIĞI
Engelli minik Oğuzhan'a bayram hediyesi
YEREL

ENGELLİ MİNİK OĞUZHAN'A BAYRAM HEDİYESİ
Sarıgöl'de taşkınlar son buluyor
YEREL

SARIGÖL'DE TAŞKINLAR SON BULUYOR
Salihlili gaziler Kıbrıs'a uğurlandı
YEREL

SALİHLİLİ GAZİLER KIBRIS'A UĞURLANDI
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gelini at üzerinde dolaştırdılar geleneği yaşattılar
YEREL

GELİNİ AT ÜZERİNDE DOLAŞTIRDILAR GELENEĞİ YAŞATTILAR
Yunusemre Belediyespor BAL'da
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR BAL'DA
Manisa'daki depremler
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREMLER
Manisa BBSK play-off biletini kaptı
YEREL

MANİSA BBSK PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI
Salihli Belediyespor play-out biletini kaptı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR PLAY-OUT BİLETİNİ KAPTI
MHP'li Özten güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ ÖZTEN GÜVEN TAZELEDİ
Soma'nın içme suyu tesislerine yakın takip
YEREL

SOMA'NIN İÇME SUYU TESİSLERİNE YAKIN TAKİP
Hacıbaştanlar Mezarlığına yeni su hattı
YEREL

HACIBAŞTANLAR MEZARLIĞINA YENİ SU HATTI
Çiftçilerin mahsüllerine dere temizliği ile koruma
YEREL

ÇİFTÇİLERİN MAHSÜLLERİNE DERE TEMİZLİĞİ İLE KORUMA
Genel Müdür Coşkun'dan ıslah çalışmalarına inceleme
YEREL

GENEL MÜDÜR COŞKUN'DAN ISLAH ÇALIŞMALARINA İNCELEME
Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu
YEREL

MANİSA'NIN İLÇELERİNDE 23 NİSAN COŞKUSU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Akhisar Belediyespor'dan 5 gollü galibiyet
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...